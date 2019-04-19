2019-04-19T05:35:31+03:00
Общество

Более 300 алтайских школьников вступят в ряды Юнармии

27 апреля Алтайский край присоединится к празднованию Единого дня Юнармии
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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К движению присоединились уже 400 тыс. участниковК движению присоединились уже 400 тыс. участниковФото: Юлия ДУБИНА
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27 апреля Алтайский край присоединится к празднованию Единого дня Юнармии. Ряды молодежного военно-патриотического движения «Юнармия» пополнят более 300 школьников в возрасте от 14 до 16 лет из Алейска, Новоалтайска, Заринска, Благовещенского и Алейского районов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Празднование пройдет на территории воинской части №41659 в Алейске. Помимо торжественной части, учащиеся алтайских школ примут участие в квесте «История Победы», ознакомятся с историей войскового соединения, посетят выставку вооружения, военной техники и экипировки военнослужащих, встретятся с руководством воинской части и ветеранами боевых действий. Также для участников будет организована спортивная военизированная эстафета.

Организаторами праздника выступают Минобороны РФ, Главный штаб «Юнармии» и некоммерческая организация «Фонд развития моногородов».

Напомним, Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, основанное по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу при поддержке президента Владимира Путина. К движению присоединились уже 400 тыс. участников. Основной задачей является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное, развитие молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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