Более 300 алтайских школьников вступят в ряды Юнармии
27 апреля Алтайский край присоединится к празднованию Единого дня Юнармии. Ряды молодежного военно-патриотического движения «Юнармия» пополнят более 300 школьников в возрасте от 14 до 16 лет из Алейска, Новоалтайска, Заринска, Благовещенского и Алейского районов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Празднование пройдет на территории воинской части №41659 в Алейске. Помимо торжественной части, учащиеся алтайских школ примут участие в квесте «История Победы», ознакомятся с историей войскового соединения, посетят выставку вооружения, военной техники и экипировки военнослужащих, встретятся с руководством воинской части и ветеранами боевых действий. Также для участников будет организована спортивная военизированная эстафета.
Организаторами праздника выступают Минобороны РФ, Главный штаб «Юнармии» и некоммерческая организация «Фонд развития моногородов».
Напомним, Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, основанное по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу при поддержке президента Владимира Путина. К движению присоединились уже 400 тыс. участников. Основной задачей является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное, развитие молодежи.
ИСТОЧНИК KP.RU