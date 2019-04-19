Барнаульская прокуратура взяла на контроль ремонт автодорог в городе
Прокуратура Барнаула провела проверку содержания автомобильных дорог в городе. В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.
При обследовании участков дорог было установлено, что проезжие части на 56 улицах города не соответствуют установленным требованиям: просадки, выбоины, иные повреждения, затрудняющие движение автомобилей с разрешенной скоростью.
«Кроме того, органами местного самоуправления города длительное время не исполняются судебные решения о возложении обязанности привести в соответствие с требованиями автомобильные дороги в городе Барнауле. Судебными приставами - исполнителями применяются меры принудительного исполнения, влекущие значительные затраты бюджетных средств», - говорится в сообщении прокуратуры.
Главе Барнаула внесено представление об устранении нарушений. Данный вопрос находится на контроле в прокуратуре города.
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ИСТОЧНИК KP.RU