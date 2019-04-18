2019-04-18T18:08:00+03:00
Происшествия

Барнаулец пытался продать устройство для записи звука под видом флешки

Анна СЕМИНА
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Диктофон под видом флешки продавал барнаулецДиктофон под видом флешки продавал барнаулецФото: Анна СЕМИНА
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Жителя Барнаула осудили за то, что он продавал специальное устройство для записи звука, выполненное в виде флешки.

Суд установил, что мужчина разместил в интернете объявление о продаже специального устройства, которое служит для негласного получения информации. Выглядело оно как обычная флешка, но при этом имело возможность записывать звук.

- Экспертиза отнесла это оборудование к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения и регистрации акустической информации, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В России действует запрет на продажу данных предметов. Барнаульцу выписали штраф в 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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