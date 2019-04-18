Барнаулец пытался продать устройство для записи звука под видом флешки
Жителя Барнаула осудили за то, что он продавал специальное устройство для записи звука, выполненное в виде флешки.
Суд установил, что мужчина разместил в интернете объявление о продаже специального устройства, которое служит для негласного получения информации. Выглядело оно как обычная флешка, но при этом имело возможность записывать звук.
- Экспертиза отнесла это оборудование к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения и регистрации акустической информации, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
В России действует запрет на продажу данных предметов. Барнаульцу выписали штраф в 20 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU