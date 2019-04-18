Барнаульцы смогут проверить состояние здоровья в ТЦ «Пионер»

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-18T14:12:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Барнаула и гости города смогут бесплатно пройти медицинское обследование в торговом центре «Пионер». В ближайшую субботу, 20 апреля, здесь будет работать выездной мобильный комплекс Краевого центра медицинской профилактики.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в день акции горожане смогут узнать свой вес, рост, уровень глюкозы и холестерина в крови. Также специалисты барнаульского «Центра здоровья» проведут для желающих динамометрию, определят внутриглазное и артериальное давление. Кроме этого врачи ответят на вопросы, касающиеся профилактики хронических неинфекционных заболеваний.

Желающие пройти комплексное экспресс-обследование должны иметь при себе паспорт, страховой полис и СНИЛС.

Прежде всего акция направлена на раннее выявление заболеваний или факторов риска их возникновения.

ИСТОЧНИК KP.RU