Жители Алтайского края смогут обменять мелочь на купюры и памятные монеты

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-18T13:26:51+03:00

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Акция «Дни приема монет» пройдет в 19 районах Алтайского края 22-28 апреля. В мероприятии примут участие 80 офисов 17-ти банков.

Как сообщает "МК на Алтае", жители смогут обменять мелкие монеты на купюры или памятные подарки. Причем сделать это бесплатно - в другие дни банки, как правило, берут за это комиссию. Монеты каждого номинала следует разложить в отдельные мешочки и подписать их количество, чтобы ускорить процесс обмена.

Взамен банки могут подарить 25-рублевые монеты, посвященные 25-летию Конституции и 75-летию снятия блокады Ленинграда, 10-рублевые монеты с символикой зимней универсиады в Красноярске, памятные банкноты номиналом 100 рублей, сувенирную продукцию банков и другие подарки.

Отмечается, что мероприятие проводится, чтобы мелкие монеты не хранились дома, а возвращались в оборот.

ИСТОЧНИК KP.RU