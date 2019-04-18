2019-04-18T11:44:00+03:00
Происшествия

В Алтайском крае перекрыли трассу из-за плохой видимости и гололеда

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Алтайском крае ограничили движение для грузовиков и автобусов на участке автодороги Нижнекаменка — Старобелокуриха.

Как сообщили в ГИБДД региона, трассу перекрыли в 12 часов 45 минут по решению «Алтайавтодора». Это связано с гололедом и плохой видимостью. Уточняется, что движение перекрыто на участке от 0 до 27 км.

Как пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Минтранса Алтайского края, на автодороге Нижнекаменка — Старобелокуриха встала даже дорожная техника из-за нулевой видимости.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю в регионе объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков порывы ветра могут достигать 25-27 м/с, ожидаются дождь, снег, метели и гололедные явления.

Ранее поступило сообщение о том, что в Первомайском районе мощным порывом ветра сорвало крышу с психиатрической больницы. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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