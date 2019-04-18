2019-04-18T08:37:58+03:00
Происшествия

Женщина купила авиабилеты на подставном сайте и потеряла более 30 тыс. рублей

Дарья САВЕНКО
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ДеньгиДеньгиФото: Олег УКЛАДОВ
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Жительница Барнаула стала жертвой мошенников, купив билеты на подставном сайте.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 48-летняя горожанка нашла в интернете авиабилеты на нужное направление, оформила заявку на бронирование и перечислила полную предоплату. Сумма покупки составила более 30 тысяч рублей.

После оплаты женщина решила проверить бронь, позвонила авиаперевозчику и узнала, что билетов на ее имя зарегистрировано не было. Женщина вновь попыталась зайти на страничку сайта, но ее заблокировали.

Как выяснили полицейские, горожанка стала посетительницей вымышленного сайта-двойника, название которого очень похоже на один из известных интернет-ресурсов по продаже авиабилетов.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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