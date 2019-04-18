Более тысячи жителей Рубцовска остались без воды

СЕГОДНЯ 07:11 2019-04-18T07:11:55+03:00

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Коммунальная авария в Рубцовске оставила без холодного водоснабжения более тысячи горожан. ЧП произошло накануне, 17 апреля.

Как сообщили в пресс-службе администрации Рубцовска, авария произошла на водопроводе диаметром 300 мм по адресу: ул. Алтайская, 169а. Под отключение попали жилые дома, а также киоски и шашлычные по адресам: ул. Алтайская 114, 167 и 169. Также без воды остались жители ул. Светлова 60, 62, 64. В общей сложности без воды остались 1097 человек, в том числе 301 ребенок. Социально-значимые объекты под отключение не попали.

В ликвидации аварии участвовали специалисты аварийно-восстановительной бригады Рубцовского водоканала. К домам, которые оказались без холодного водоснабжения, был организован подвоз воды.

По последним данным коммунальную аварию в Рубцовске удалось устранить. Подачу воды в дома рубцовчан восстановили в 21:30 17 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU