2019-04-18T07:13:16+03:00
Происшествия

Очевидцев смертельного ДТП с ребенком просят откликнуться

Авария произошла на улице Парфенова в Барнауле
Дарья САВЕНКО
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Жителей и гостей Барнаула, которые стали свидетелями смертельного ДТП на улице Парфенова во вторник, 16 апреля, просят откликнуться.

Напомним, около 17:45 в районе дома №8а по улице Парфенова, водитель автомобиля «Хонда ЦРВ» сбил ребенка 2008 года рождения. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Очевидцев ДТП, а также людей, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба позвонить по телефонам: 656-405, 656-407 или 02. Либо обратиться в Следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по городу Барнаулу по адресу: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 13, кабинет № 22.

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Виновника жуткой аварии, которая произошла в Барнауле в октябре 2018 года и унесла жизни двух маленьких детей и молодой женщины, осудили на 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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