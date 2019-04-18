2019-04-18T05:41:30+03:00
Общество

Число получателей ежемесячных выплат за первенца растет в Алтайском крае

Анна СЕМИНА
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Выплата на ребенка составляет 9811 рублейВыплата на ребенка составляет 9811 рублейФото: Анна СЕМИНА
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Число семей, получающих ежемесячную выплату за рождение (усыновление) первых детей в Алтайском крае увеличивается.

Так по данным Министерства социальной защиты, по спискам на 1 апреля выплату получают 5,6 тысячи семей. К сравнению на конец прошлого цифра была на отметке 4,4 тысячи.

Напомним, данная мера социальной поддержки действует с 1 января 2018 года. Она назначается в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Для того, чтобы выплату назначили, необходимо предоставить сведения о доходах за последние 12 календарных месяцев.

- Если заявление о назначении выплаты подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то пособие выплачивают с даты его рождения, - говорят в правительстве.

С этого года семьям выплачивают по 9811 рублей. При этом полуторакратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения составляет 14859 рублей на каждого члена семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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