Число получателей ежемесячных выплат за первенца растет в Алтайском крае
Число семей, получающих ежемесячную выплату за рождение (усыновление) первых детей в Алтайском крае увеличивается.
Так по данным Министерства социальной защиты, по спискам на 1 апреля выплату получают 5,6 тысячи семей. К сравнению на конец прошлого цифра была на отметке 4,4 тысячи.
Напомним, данная мера социальной поддержки действует с 1 января 2018 года. Она назначается в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Для того, чтобы выплату назначили, необходимо предоставить сведения о доходах за последние 12 календарных месяцев.
- Если заявление о назначении выплаты подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то пособие выплачивают с даты его рождения, - говорят в правительстве.
С этого года семьям выплачивают по 9811 рублей. При этом полуторакратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения составляет 14859 рублей на каждого члена семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU