В Барнауле установили цены на билеты для речного транспорта

СЕГОДНЯ 05:23 2019-04-18T05:23:40+03:00

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В среду, 17 апреля, в Барнауле установили цены на услуги по перевозке пассажиров речным транспортом.

Как рассказывают в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов в последний раз стоимость проезда и провоза багажа менялась в 2017 году.

- Рост тарифов по пригородным и городским линиям на навигацию 2019 года составляет 15% к уровню 2017 года, - отмечают в ведомстве.

Причем тарифы установлены утверждены ниже экономически обоснованного уровня. Все потери возместит краевой и городской бюджет. Субсидии составят более восьми миллионов рублей.

Билет по направлению «Барнаул – Кокуйское» для взрослого обойдется в 158 рублей, для ребенка – 79 рублей. Полный билет «Барнаул – Бобровка» теперь стоит 56 рублей, детский – 28. Тариф «Барнаул – Рассказиха» составит 82 рубля за взрослого и 41 – за ребенка.

До Затона можно будет добраться за 30 рублей, детский билет ровно в половину меньше. Точно такая же ситуация с проездом до Зеленого клина – полный 44 рубля, детский – 22.

По последним данным регионального минстроя, речная навигация начнется ориентировочно 25 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU