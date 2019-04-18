После скандала в самолете на Панкратова-Черного завели дело

СЕГОДНЯ 04:50 2019-04-18T04:52:09+03:00

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Правоохранительные органы после скандала в самолете «Барнаул – Москва» завели на актера Александра Панкратова-Черного административное дело.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

- В настоящее время полицейские возбудили административное дело в отношении актера по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Санкции данной статьи предусматривают штраф от 500 до одной тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, - пояснил собеседник агентства.

Напомним, как ранее заявили в самом «Аэрофлоте», конфликт на борту произошел из-за того, что артист сначала не предъявил на входе посадочный талон, затем сразу же позвал стюардессу и заказал 100 грамм водки. Бортпроводники посчитали, что Панкратов-Черный находится в состоянии алкогольного опьянения и по решению командира воздушного судна, его надо снять с рейса.

Сам артист извинился перед пассажирами и спокойно подчинился полицейским, поднявшимся на борт, после чего самолет вылетел в столицу без него.

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В Барнауле в среду, 17 апреля, сняли с рейса известного актера Александра Панкратова-Черного. По словам пассажиров, он был пьян и вел себя неадекватно. В итоге было принято решение снять знаменитость с рейса (далее).

ИСТОЧНИК KP.RU