В Барнауле продолжат строительство улицы Солнечная Поляна
В Барнауле в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжат строительство дороги на улице Солнечная Поляна.
Всего же по данным министерства транспорта Алтайского края, дорожники будут работать более чем на 30 участках городской сети. В частности проложат дорогу от улицы Жасминной до Энтузиастов – как раз тот самый недостающих участок Солнечной Поляны. На нем расположены частные дома, жилые многоэтажки и спортивные сооружения.
- Решение о строительстве дороги принято в связи с большой интенсивностью движения транзитного транспорта с Павловского тракта через микрорайон Солнечная Поляна и многочисленными жалобами жителей поселка, - отмечают в профильном комитете.
Дорожникам предстоит построить более 800 метров полотна, оборудовать ливневку, двухсторонние тротуары, установить освещение и съезды.
ИСТОЧНИК KP.RU