В Барнауле продолжат строительство улицы Солнечная Поляна

СЕГОДНЯ 04:13 2019-04-18T04:13:06+03:00

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В Барнауле в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжат строительство дороги на улице Солнечная Поляна.

Всего же по данным министерства транспорта Алтайского края, дорожники будут работать более чем на 30 участках городской сети. В частности проложат дорогу от улицы Жасминной до Энтузиастов – как раз тот самый недостающих участок Солнечной Поляны. На нем расположены частные дома, жилые многоэтажки и спортивные сооружения.

- Решение о строительстве дороги принято в связи с большой интенсивностью движения транзитного транспорта с Павловского тракта через микрорайон Солнечная Поляна и многочисленными жалобами жителей поселка, - отмечают в профильном комитете.

Дорожникам предстоит построить более 800 метров полотна, оборудовать ливневку, двухсторонние тротуары, установить освещение и съезды.

ИСТОЧНИК KP.RU