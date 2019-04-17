Жителя Первомайского района будут судить за оскорбление полицейского
Все произошло в январе прошлого года в одном из сел Первомайского района. В связи с празднованием крещения между местным жителем и их гостем произошла ссора, в ходе которой мужчина стал вести себя агрессивно. Вызвали полицию.
Как сообщает краевой Следственный комитет, приехавший на вызов участковый уполномоченный полиции попытался успокоить 41-летнего дебошира, на что обвиняемый публично оскорбил полицейского, в том числе используя нецензурную лексику.
Против него возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи исполнением им своих должностных обязанностей).
В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал частично, пояснив, что находился состоянии алкогольного опьянения. Сейчас дело направлено для рассмотрения в суд. Его могут оштрафовать на 40 тыс рублей или назначить исправительные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU