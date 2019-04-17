Заринск стал лучшим городом России по охране труда

СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-17T16:49:45+03:00

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Алтайский город Заринск оказался победителем V Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность». Речь идет о номинации «Лучшее муниципальное образование Российской Федерации».

Всего в конкурсе приняли участие 1830 муниципальных образований России. Награждение лауреатов и призеров конкурса пройдет 24 апреля 2019 года в Сочи, об этом сообщает сайт регионального правительства.

Это не первый алтайский город-победитель. В первом Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность» первое место занял Бийск. Городу вручили золотую медаль и присвоили статус «Лучший орган местного самоуправления в области охраны труда в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU