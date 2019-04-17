Барнаулец вышел на одиночный пикет из-за рекламы "без трусов"

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-17T14:08:51+03:00

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Житель краевой столицы Вадим Жигульский, остался недоволен решением антимонопольной службы по поводу рекламы магазина «Трофей». Он называет себя уполномоченным по правам детей с инвалидностью в Алтайском крае, но такой должности не существует.

Митингующий отправил письмо в редакцию Политсиб.ру, где поделился своим негодованием. Во время февральских праздников сеть магазинов «Трофей» выпустила рекламу «Мужики за 23 февраля без трусов!» Барнаулец счел подобный слоган оскорбительным и обратился в УФАС.

Однако антимономольщики посчитали, что реклама не нарушает законодательство. Жигульский с решением комиссии не согласен, он проводит одиночные пикеты возле здания УФАС, требуя пересмотра результатов.

По словам Вадима Жигульского, он планирует поговорить с руководителем краевого управления. Если же беседа окажется безрезультатной, то барнаулец будет обращаться в районный суд. Чьи аргументы окажутся более весомыми, пока остается загадкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU