Справедливороссы определили лауреатов конкурса по благоустройству мемориалов Славы

СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-17T13:06:34+03:00

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В Барнауле подвели итоги конкурса по благоустройству мемориалов Славы. Его проводили в рамках федерального социально-патриотического проекта СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ "Под знаменем Победы".

До «финала» дошли пять заявок. Именно они получат средства на создание или восстановление мемориалов Славы в своих населенных пунктах.

Памятник матерям войны (село Крутиха, Крутихинский район)

В 2016 году администрация сельсовета, районный Совет ветеранов войны и труда, а также инициативная группа жителей села Крутиха на средства пожертвований установили в сквере райцентра памятник матерям Великой Отечественной войны – мемориал в честь жительницы Крутихи Александры Школдиной. Она положила на алтарь Победы пятерых сыновей и мужа...

- В 2019 году мы намерены завершить работу в мемориальном комплексе, установив памятный знак "Проводы". Он расскажет молодому поколению о том, что с этого места женщины района проводили на фронт 5620 отцов, мужей, сыновей и братьев на ту страшную войну, из которой 2480 не вернулись обратно..., – рассказывает Изабелла Ярош, глава администрации Крутихинского сельсовета.

По ее словам старожилы села полностью поддерживают инициативу. Для них это место святое.

Памятник партизанам Отечественной войны (село Сараса, Алтайский район)

Из села на фронт были призваны более 400 человек, а вернулись только 80. Однако при этом здесь установлен памятник погибшим партизанам в годы Гражданской войны, но мемориала героям Великой Отечественной войны нет.

Именно поэтому жители выступили с инициативой, а администрация их поддержала в намерении установить мемориальный комплекс Славы "Вечная память защитникам нашей Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Памятник установят на территории школы, в центре большого красивого цветника. Камень для монумента уже доставили из Колывани.

Глава администрации Пролетарского сельсовета (центр с/с – село Сараса) Александр Денисов добавляет, что победа в конкурсе – это только начало большой работы. "Все это насколько радостно, настолько и неожиданно. Теперь главное – начать работать, сделать все красиво, как задумано", – говорит он.

Комплекс погибшим воинам (село Горьковское, Шипуновский район)

Администрация Горьковского сельсовета и жители села Горьковское обратились к справороссам за помощью в реставрации мемориального комплекса погибшим воинам-односельчанам, расположенного в центре села. Косметический ремонт производят ежегодно, но этого недостаточно.

- Чтобы привести его в надлежащее состояние, нужно большие средства, а в бюджете сельсовета на содержание мемориала заложены... 500 рублей. Комплекс расположен в березовой аллее. Жаль будет, если село лишится памятного места. А ведь это наша память, патриотическое воспитание молодого поколения, – говорит глава Горьковского сельсовета Наталья Лютикова.

Аллея добрых дел (село Антоньевка, Петропавловский район)

Аллея воинской славы в селе Антоньевке была возведена в 60-е годы. Сейчас она находится в плачевном состоянии. Именно поэтому участие в конкурсе было буквально жизненно необходимо.

Глава сельсовета Евгения Угрюмова заявила, что она и односельчане бесконечно счастливы, что добились победы в конкурсе.

- Мы стучались во все двери, и только СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ нам открыла. Я в шоке (в лучшем смысле этого слова). Спасибо огромное партии от лица всех односельчан. 26 апреля у нас запланирован сельский Сход, и я обязательно доложу им, кто нам помог, – отметила она.

Памятник Воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран (село Зудилово, Первомайский район)

Зудиловский сельсовет заявил на конкурс проект «Реставрация памятника Воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран (1941-1945 годы)» в селе Зудилово. Премию за победу они намерены вложить в замену плит с фамилиями и инициалами воинов на гранитные плиты с обновленными надписями.

- Мы очень рады, что наша заявка вошла в число победителей. Большая искренняя благодарность СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ за столь нужный конкурс. С их помощью, уверена, наш памятник преобразится, и это очень нам поможет в деле патриотического воспитания молодежи, - говорит Мира Смолякова, глава сельсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU