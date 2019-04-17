Виктор Томенко раскритиковал чиновников из-за пожароопасных ситуаций

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-17T12:22:44+03:00

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В Барнауле с 16 по 18 апреля проходит заседание по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Как сообщает городская администрация, по видеосвязи в комиссии приняли участие главы и специалисты муниципальных образований.

На заседании Виктор Томенко раскритиковал действия нескольких подчиненных, которые плохо подготовились к палу, вследствие чего 13 апреля сгорело несколько частных домов.

Есть вопросы к Первомайскому, Рубцовскому, Шелаболихинскому, Калманскому и Родинскому районам.

- В Алтайском крае дома у людей не должны гореть вообще, а тем более из-за ландшафтных пожаров. Это ЧП для Алтайского края! Органы дознания сейчас работают и выводы будут сделаны, мы обсудим это на очередных заседаниях комиссии. Но обращаю внимание всех: то, что случилось, эта вопиющая ситуация», - отметил губернатор края.

В связи с пожароопасным периодом будут приниматься все меры для того, чтобы неконтролируемых отжигов и пожаров в крае было как можно меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU