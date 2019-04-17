Общегородской субботник могут отменить в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-17T12:13:15+03:00

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Общегородской субботник в Барнауле, намеченный на 19 апреля, могут отменить.

Как сегодня рассказали в мэрии, решение будет исходить исключительно из погодных условий. Пока что ситуация находится в подвешенном состоянии.

- В частности накануне выезжали в парк «Изумрудный». Там лежит толстый слой снега. Земля промокшая, работать невозможно, - сообщил источник в мэрии.

К тому же, по данным синоптиков, в четверг, в Барнауле ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. А вот в пятницу, 19 апреля, в краевой столице днем ожидается всего +2 градуса.

В том случае, если общегородской субботник отменят, его, вероятнее всего, могут перенести на майские праздники.

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По данным синоптиков, во второй половине дня 17 апреля в Барнауле возможен дождь. На дорогах местами гололед, ветер южный 6-11, с порывами до 16 метров в секунду (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU