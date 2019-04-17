2019-04-17T11:06:50+03:00
Общество

В Барнауле трамваям «расчистят» дорогу камерами

БОРЗОВ Денис
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Травай №5Травай №5Фото: Олег УКЛАДОВ
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Уже в мае на пересечении Павловского тракта, проспекта Строителей и улицы Советской Армии установят новые устройства фиксации. Как сообщили в Минтрансе Алтайского края, в проблемной зоне будет установлен комплекс фото и видео-фиксации «Автоураган».

Камеры будут следить за недобросовестными водителями, которые занимают трамвайные пути на долгом светофоре, чем мешают проезду общественного электротранспорта. Этот перекресток уже давно стал проблемным участком для жителей Барнаула. На сегодняшний день с нарушителями борются усилиями ГИБДД, но патруль не может находиться на этом участке дороги ежедневно.

Скоро пассажиры трамвая № 5 смогут вздохнуть с облегчением, им не придется стоять в пробке в общем потоке из-за нарушителей и они быстрее смогут добираться до центра города.

«Автоураган» будет фиксировать несколько нарушений ПДД: выезд на встречную полосу и за стоп-линию, поворот не с той полосы и проезд на красный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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