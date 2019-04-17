В Барнауле открылось Первенство Сибири по боксу среди юношей 13 -14 лет

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-17T10:26:09+03:00

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В спорткомплексе «Победа» 16 апреля торжественно открыли Первенство Сибири среди юношей 13-14 лет по боксу, сообщает Толк.

На праздничном открытии с приветным словом выступили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр спорта Алексей Перфильев.

В первенстве примут участие 300 спортсменов из сборных команд разных регионов Сибирского федерального округа. Бои пройдут: предварительные с 16 по 18 апреля, полуфинальные – 19 апреля, а финал и награждение победителей состоится уже 20 апреля.

К слову, этот турнир добавлен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России на 2019 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU