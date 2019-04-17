2019-04-17T10:09:27+03:00
Общество

Барнаульцев приглашают на прием к участковым

Иван ОЛЕКСЮК
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Управление МВД России по городу Барнаулу информирует жителей, что участковые уполномоченные полиции осуществляют прием граждан на пунктах три раза в неделю.

Еженедельно по вторникам и четвергам с 18.00-20.00 часов, а также в выходные и праздничные дни с 12.00-14.00 часов, - сообщает пресс-служба городского управления полиции.

Также граждане могут обратиться с заявлением по телефону «02», с мобильного «102» и по телефону горячей линии «128» или на телефон дежурной части своего района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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