2019-04-17T10:11:56+03:00
Общество

В АлтГТУ подготовят специалистов самых востребованных вакансий

БОРЗОВ Денис
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АлтГТУАлтГТУФото: Олег УКЛАДОВ
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В 2019 году в Алтайском государственном техническом университете начнется прием в технологический колледж по трем новым специальностям.

Получить среднее профессиональное образование студенты смогут по направлениям «Технология металлообрабатывающего производства», «Технология производства изделий из полимерных композитов» и «Техобслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Эти специальности вошли в список 50 самых востребованных и перспективных на рынке труда. Выпускники этих профилей будут работать с управляющими программами к оборудованию, займутся изготовлением деталей с применением современных технологий, а также сборкой узлов и изделий.

Поступление в колледж АлтГТУ происходит не по баллам ЕГЭ, а по среднему баллу документа об образовании. На обучение принимаются выпускники 11 классов. Учащиеся, закончившие девять классов, в колледж поступить не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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