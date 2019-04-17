В АлтГТУ подготовят специалистов самых востребованных вакансий

СЕГОДНЯ 10:08 2019-04-17T10:11:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в Алтайском государственном техническом университете начнется прием в технологический колледж по трем новым специальностям.

Получить среднее профессиональное образование студенты смогут по направлениям «Технология металлообрабатывающего производства», «Технология производства изделий из полимерных композитов» и «Техобслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Эти специальности вошли в список 50 самых востребованных и перспективных на рынке труда. Выпускники этих профилей будут работать с управляющими программами к оборудованию, займутся изготовлением деталей с применением современных технологий, а также сборкой узлов и изделий.

Поступление в колледж АлтГТУ происходит не по баллам ЕГЭ, а по среднему баллу документа об образовании. На обучение принимаются выпускники 11 классов. Учащиеся, закончившие девять классов, в колледж поступить не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU