В АлтГТУ подготовят специалистов самых востребованных вакансий
В 2019 году в Алтайском государственном техническом университете начнется прием в технологический колледж по трем новым специальностям.
Получить среднее профессиональное образование студенты смогут по направлениям «Технология металлообрабатывающего производства», «Технология производства изделий из полимерных композитов» и «Техобслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».
Эти специальности вошли в список 50 самых востребованных и перспективных на рынке труда. Выпускники этих профилей будут работать с управляющими программами к оборудованию, займутся изготовлением деталей с применением современных технологий, а также сборкой узлов и изделий.
Поступление в колледж АлтГТУ происходит не по баллам ЕГЭ, а по среднему баллу документа об образовании. На обучение принимаются выпускники 11 классов. Учащиеся, закончившие девять классов, в колледж поступить не могут.
ИСТОЧНИК KP.RU