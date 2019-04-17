2019-04-17T09:21:38+03:00
Происшествия

Житель Заринска получил за поджоги 3,5 года строгого режима

БОРЗОВ Денис
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Экипаж МЧС локализовал пожарЭкипаж МЧС локализовал пожарФото: Олег УКЛАДОВ
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16 апреля жителя Заринска осудили на 3,5 года строгого режима за несколько пожаров. Также он выплатил более 135 тысяч рублей в качестве моральной компенсации одной из пострадавших девушек

В июне 2018 года у мужчины завязались романтические отношения с девушкой, они начали жить совместно. Но уже спустя месяц избранница от него ушла. Затем он пришел к ее дому и позвал ее переговорить по душам, но получил отказ.

Как сообщает прокуратура Алтайского края, мужчина разозлился и на фоне ревности поджог вещи в предбаннике. Постройка из бани и сарая сгорела, ущерб составил более 135 тысяч рублей.

Буквально через полтора месяца у осужденного завязались новые отношения с другой девушкой. Но совместное проживание снова не сложилось и девушка ушла от него, так как он угрожал ей убийством.

В октябре 2018 года мужчина пришел к дому бывшей возлюбленной, облил бензином стены дома и веранду, убедился, что пожар начался и сбежал с места преступления. Но девушка вовремя заметила пожар, и экипажу МЧС удалось потушить огонь. В этот раз ущерб был около 400 тысяч рублей. Мужчину объявили в розыск и арестовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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