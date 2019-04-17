Женщина нашла работу и потеряла 137 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:06 2019-04-17T09:21:05+03:00

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Жительница Заринска стала жертвой мошенников, когда пыталась найти работу.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 58-летняя женщина разместила в интернете объявление о поиске работы. Вскоре ей позвонили и предложили работу с банковскими документами. Женщина согласилась и установила на свой компьютер предложенную ей программу. Когда там потребовалось внести данные своей банковской карты, то женщина, не раздумывая, внесла их, а после еще сообщила коды из смс. С ее банковской карты тут же списались 137 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Номера, с которых звонили, зарегистрированы в Ставропольском крае.

В ведомстве вновь просят не сообщать персональные данные банковских карт и поступившие в смс-сообщениях коды подтверждения неизвестным людям, даже если они представляются работниками банка.

ИСТОЧНИК KP.RU