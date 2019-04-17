Погода в Барнауле на 17 апреля 2019 года: дождь и ветер

СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-17T08:22:27+03:00

В среду в Барнауле ожидается дождь и ветер. Фото: Дарья САВЕНКО

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В среду, 17 апреля 2019 года, в Барнауле ожидается дождь и ветер.

Так, по данным синоптиков, во второй половине дня в краевой столице возможен дождь. На дорогах местами гололед, ветер южный 6-11, с порывами до 16 метров в секунду. Температура днем поднимется до +9…+11 градусов.

По Алтайскому краю переменная облачность, во второй половине дня в северо-западных районах небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Днем воздух прогреется до +6…+11, местами в предгорных районах до +16 градусов. Ветер южный 6-11, с усилением до 15-20 метров секунду.

Опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируется.

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На протяжении суток в регионе ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25-27 метров в секунду (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU