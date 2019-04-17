В Барнауле начнут работу автобусы садоводческих маршрутов

СЕГОДНЯ 07:40 2019-04-17T08:09:52+03:00

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С 20 апреля до 20 октября в Барнауле будет открыт сезон перевозок пассажиров по автобусным садоводческим маршрутам № 23, 111, 112, 112т, 113т, 114, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126, 151. Также на это время работы будет увеличено количество подвижного состава по автобусному маршруту № 149.

В первые дни работы с 20 по 30 апреля некоторые направления автобусов могут работать нерегулярно. Но расписание уже утверждено, оно доступно на сайте администрации города.

Напоминаем, что в автобусах этих маршрутов можно проехать по проездным и льготным билетам, по персональным транспортным картам вида «Льготная» и «Пенсионная».

Воспользоваться этой услугой могут граждане из федерального и краевого регистров, имеющих право на социальную помощь, лица, сопровождающие детей-инвалидов, и пенсионеры, достигшие возраста 55 и 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU