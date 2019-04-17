Алтайский край оказался в топ-10 регионов с нехваткой рабочих мест

СЕГОДНЯ 05:03 2019-04-17T05:05:38+03:00

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Нехватка рабочих мест в Алтайском крае - 73,3 тыс. позиций. То есть при условии, если будут заняты даже все аутсайдерские позиции с минимальными зарплатами, которые предлагает биржа труда, больше 70 тыс. человек все равно окажутся за бортом.

Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на международную аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Аналитики использовали данные Росстата, согласно которым, сейчас в стране 3,67 миллиона человек из трудоспособного населения не имеют работы. При этом предприятиям требуется только 967,8 тысячи работников.

Самая сильная нехватка рабочих мест в Дагестане (188 тыс.) и в Краснодарском крае (109,4 тыс.). Замыкают список лидеров по нехватке рабочих мест для населения Башкирия – 72 тыс. позиций.

Кстати, невозможность найти достойную работу – одна из причин, которую называют жители, переехавшие с Алтая в другие регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU