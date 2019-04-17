В Завьяловском районе засеют 92 тысячи гектаров

СЕГОДНЯ 04:46 2019-04-17T04:46:08+03:00

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В Алтайском крае грядет посевная. Где-то уже начали высаживать культуры, где-то только собираются. Так в Завьяловском районе планируют засеять 92 тысячи гектаров.

Из низ них зерновых и зернобобовых культур – 61 тыс. гектаров, технических – 22 тыс., кормовых культур 8 тыс. гектаров. Озимые зерновые культуры посеяны на площади 6 тыс. гектаров, в том числе пшеница, рожь и тритикале.

Как сообщает официальный сайт правительства Алтайского края, подсолнечник в районе намерены посеять на площади в 18 тыс. гектаров, сою - на 1,6 тыс. гектарах, рапс - на 2 тыс. гектарах. В связи с тем, что в хозяйствах, занимающихся животноводством, остается переходящий запас сочных кормов (сенажа и силоса), решено сократить посевы кормовых культур на 3,4 тысячи гектара по сравнению с 2018 годом.

Для проведения весенне-полевых работ у сельхозтоваропроизводителей района есть полный комплект сельскохозяйственной техники. Хозяйства заканчивают ее подготовку к выходу в поле. В первом квартале приобретено сельскохозяйственной техники на сумму 11,7 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU