В Бийске сотрудницу полиции подозревают в присвоении денег наркоторговца

СЕГОДНЯ 04:33 2019-04-17T04:33:26+03:00

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Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело против дозновательницы из Бийска. Ее обвиняют в присвоении денег и запрещенных веществ наркоторговца.

Все произошло в декабре 2017 года. По версии следствия, дознаватель проводила осмотр места происшествия, в ходе которого изъяла у мужчины наркотики и 80 тысяч рублей. В протокол она записала, что деньги были копиями.

- В ходе расследования уголовного дела дознаватель своей вины не признала, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает краевой Следственный комитет.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю, по результатам служебной проверки, на период расследования уголовного дела сотрудница временно отстранена от исполнения служебных обязанностей. В случае если ее вина будет доказана, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ее непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU