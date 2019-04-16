В Барнауле насмерть сбили ребенка

СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-16T17:37:43+03:00

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На улице Школьной в микрорайоне ВРЗ вечером 16 апреля сбили школьника. В первые минуты у пострадавшего мальчика еще прощупывался пульс, но от полученных травм он скончался, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

По предварительной информации барнаульской Госавтоинспекции 34-летний водитель «Honda CR-V» сбил 11-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу рядом с нерегулируемым пешеходным переходом. В результате сильных травм мальчик умер на на месте ДТП.

Под трагическим постом жители Барнаула активно высказывают соболезнования семье погибшего ребенка.

- Это самое страшное, что может быть!!! Огромное горе для родителей, да и для водителя, тоже горе, большое горе!!! Родители потеряли самое дорогое, а водителю с этим жить!!! Слов нет... соболезную и сочувствую, - пишет в комментариях Светлана.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU