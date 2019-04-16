2019-04-16T16:00:41+03:00
Общество

Алтайскими проектами заинтересовались в Киргизии

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: Правительство Алтайского краяФото: Правительство Алтайского края
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На встрече по поддержке проектов «Алтай-Форест», «Моквин» и «Алтайгеомаш» руководство госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии заинтересовалось предложениями алтайских компаний. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Жиргалбек Сагынбаев, заместитель председателя госкомитета, посчитал алтайские проекты перспективными и предложил сотрудничество компании «Москвин». Теперь в планах у алтайской компании поставки аккумуляторных батарей собственного производства.

А для компании «Алтайгеомаш», алтайского поставщика буровых установок, в ближайшее время организуют встречи с предприятиями профильных управлений.

К слову, Николай Бушков, генеральный директор «Алтай-Форест» сообщил, что на предприятия Киргизии возможно организовать поставку ящиков из лущеного шпона. А в Бишкеке может быть организовано сборочное производство. Чтобы начать реализацию проекта предприятию нужно рассчитать востребованные объемы этой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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