2019-04-16T15:07:08+03:00
Происшествия

В Бийске мужчина выпал из окна больницы

Юлия ЕВГРАФОВА
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Пациент упал с четвертого этажаПациент упал с четвертого этажаФото: Анна СЕМИНА
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В бийской центральной больнице из окна выпал пациент. Об этом сообщило Бийское телевидение.

Около недели назад мужчина поступил в хирургическое отделение больницы. Как рассказали очевидцы, ЧП произошло в первом часу ночи. Мужчина сидел на кровати, через несколько минут он оказался на подоконнике, а после якобы выпал.

Пациент центральной больницы Бийска упал с четвертого этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Был ли это суицид предстоит узнать следователям, которые уже начали выяснять обстоятельства трагедии.

К слову, подобное ЧП несколько дней назад случилось и в Барнауле. 11 апреля из окна пятого этажа жилого дома выпал ребенок.

Читайте также: Абсолютно голая девушка прогулялась по Барнаулу.Этот инцидент произошел в воскресенье, 14 апреля, в районе дома №32 по улице Новосибирской.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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