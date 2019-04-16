Больше миллиона рублей взяток получил бывший главный инженер алтайского предприятия

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-16T13:46:12+03:00

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Бывшего главного инженера алтайского предприятия «Бийское» будут судить за получение нескольких взяток в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, в обязанности теперь уже бывшего главного инженера входило проведение закупок горюче-смазочных материалов, запасных частей и другого оборудования для бесперебойного снабжения сельскохозяйственной техники предприятия.

В 2015 году обвиняемый договорился с одним из поставщиков о том, что будет закупать товар именно у него, но потребовал за это переводить на его банковские карты по 10% от стоимости поставляемых по договорам товаров. За три с половиной года обвиняемый получил от поставщика более 550 тысяч рублей.

Кроме того, следствием доказано получение обвиняемым взяток от двух предпринимателей за аналогичные действия в размере более 590 тысяч рублей.

В ходе следствия главный инженер полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU