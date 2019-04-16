Дознавателя бийской полиции будут судить за подлог и растрату

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-16T12:55:46+03:00

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Отстраненная от работы сотрудница бийской полиции пойдет под суд по обвинению в служебном подлоге и растрате вверенного имущества.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло в декабре 2017 года. Во время проведения осмотра места происшествия дознаватель изъяла у подозреваемого наркотики и 80 тысяч рублей. После этого сотрудница полиции внесла в протокол ложные сведения о том, что изъятые деньги оказались копиями. В результате подлога обвиняемая присвоила себе всю сумму, причинив хозяину этих денег значительный материальный ущерб.

В ходе расследования уголовного дела дознаватель своей вины так и не признала, однако следствию удалось собрать достаточные доказательства. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU