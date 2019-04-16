2019-04-16T11:46:10+03:00
Общество

Главного барнаульского «моржа» выгнали с совещания с министром спорта

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Алексей Перфильев попросил главного «моржа» покинуть помещениеАлексей Перфильев попросил главного «моржа» покинуть помещениеФото: телеканал "Наши новости"
Изменить размер текста:

Из-за конфликта барнаульских «моржей» с новыми владельцами Пионерского озера министру спорта Алексею Перфильеву пришлось собрать экстренное совещание.

На повышенных тонах: найти новое тренировочное место барнаульским моржам оказалось не просто.Видео: "Наши новости"

На нем президент федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Алтайского края «Белые медведи» Александр Зеленецкий громко выражал свое недовольство. Оно было адресовано новым арендаторам озера – моржам из Клуба здорового образа жизни «Природа и Человек», сообщают «Наши новости».

- Прорубью занимается вот этот коллектив полностью. Покажите мне хоть одного человека, кто помогал, когда надо было провести соревнования, прорубить прорубь, вы все в стороне наблюдали за нами и смеялись. О какой проруби может идти речь? Вы лентяи натуральные в этом плане, - возмутился Зеленецкий.

После очередного замечания министр спорта Алексей Перфильев попросил главного «моржа» покинуть помещение и продолжил обсуждать проблему уже без него.

В итоге решили, что «Белые медведи» могут переехать на гребной канал, где для них уже подготовили кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше миллиона рублей взяток получил бывший главный инженер алтайского предприятия
Банк ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в 1,5 раза
В Рубцовске повысятся цены на проезд
Дознавателя бийской полиции будут судить за подлог и растрату
В Алтайском крае построят автодорогу в обход Барнаула и мост через Обь
Алтайские силовики задержали продавцов контрафактного алкоголя и сигарет
Денежные переводы между ВТБ и банком «Возрождение» стали бесплатными
«АлтайБаскет» победил на выезде в Черкесске 87:73
Алтайские синоптики объявили штормпрогноз на 18 апреля
Члены правительства Алтайского края обыграли в футбол общественников
Жители Барнаула спели песни Аллы Пугачевой
В АлтГТУ открылся фестиваль русского языка для иностранных студентов «На языке дружбы»
Алтайский край представит в Киргизии продукты и косметику
Команда АГМУ заняла шесть призовых мест на международной студенческой олимпиаде по хирургии
В колледже АлтГТУ открыли новые специальности
Школьное лесничество «Ёлочка» из Первомайского района отмечает 50-летний юбилей
Облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты
Барнаульцы могут посадить именное дерево в Центральном парке
В Бийске раньше срока начали дорожный ремонт
В Барнауле определили самого сильного человека России
В Алтайском крае без потерь закончилась первая волна паводка
Абсолютно голая девушка прогулялась по Барнаулу
Захватят «Кучуксульфат»: В Алтайском крае пройдет антитеррористическое учение
Барнаульская мэрия отреагировала на скандал с муниципальным жильем