Главного барнаульского «моржа» выгнали с совещания с министром спорта

СЕГОДНЯ 11:26 2019-04-16T11:46:10+03:00

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Из-за конфликта барнаульских «моржей» с новыми владельцами Пионерского озера министру спорта Алексею Перфильеву пришлось собрать экстренное совещание.

На повышенных тонах: найти новое тренировочное место барнаульским моржам оказалось не просто.Видео: "Наши новости"

На нем президент федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Алтайского края «Белые медведи» Александр Зеленецкий громко выражал свое недовольство. Оно было адресовано новым арендаторам озера – моржам из Клуба здорового образа жизни «Природа и Человек», сообщают «Наши новости».

- Прорубью занимается вот этот коллектив полностью. Покажите мне хоть одного человека, кто помогал, когда надо было провести соревнования, прорубить прорубь, вы все в стороне наблюдали за нами и смеялись. О какой проруби может идти речь? Вы лентяи натуральные в этом плане, - возмутился Зеленецкий.

После очередного замечания министр спорта Алексей Перфильев попросил главного «моржа» покинуть помещение и продолжил обсуждать проблему уже без него.

В итоге решили, что «Белые медведи» могут переехать на гребной канал, где для них уже подготовили кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU