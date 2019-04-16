«АлтайБаскет» победил на выезде в Черкесске 87:73

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-16T11:13:19+03:00

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Алтайские баскетболисты смогли одолеть «Эльбрус» со второй попытки – 87:73. Для подопечных Бориса Соколовского было очень важно прервать череду проигрышей, поэтому они старались сделать все возможное для победы.

«АлтайБаскет» очень уверенно повел уже в первой четверти, за минуту до свистка счет был 25:9. Во втором отрезке хозяева отыграли несколько очков, сократив отставание до 10 очков, но барнаульцы собрались и снова начали наращивать преимущество. На большой перерыв команды ушли со счетом 45:26. В третьей четверти игроки увеличили преимущество, превратив заключительную десятиминутку в формальность.

Как сообщает министерство спорта Алтайского края, наши баскетболисты очень уверенно чувствовали себя под кольцом, они собрали 57 подборов против 22 у «Эльбруса». Сергей Лапин и Василий Рыженко оформили «дабл-дабл». Включился в игру 18-летний игрок Артем Пилипенко, который отлично себя проявил, выходя со скамейки запасных.

Следующие матчи «АлтайБаскет» проведет дома 21-22 апреля против «Тамбова».

«Эльбрус»: Нечаев (16), Никитенко (14), Кобылинский (10), Набитов (10), Приказчиков (6) - старт, Прокин (14 + 5 перехватов), Иванов (3), Горецкий (0), Таран (0).

«АлтайБаскет»: Ашмаров (18), Лапин (15 + 12 подборов), Рыженко (11 + 10 подборов), Лисовский (2), Любимский-Печерских (0) - старт, Мускулис (15), Пилипенко (11 + 2 перехвата), Несторенко (8), Игнатьев (3), Чепалов (2), Оченев (1), Мыльников (0).

ИСТОЧНИК KP.RU