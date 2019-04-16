2019-04-16T11:10:20+03:00
Общество

Алтайские синоптики объявили штормпрогноз на 18 апреля

От дальних поездок лучше отказаться
Дарья САВЕНКО
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Алтайский край завалит снегом.Алтайский край завалит снегом.Фото: Дарья САВЕНКО
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Штормовое предупреждение передали синоптики по Алтайскому краю на 18 апреля 2019 года.

На протяжении суток в регионе ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25-27 метров в секунду. На протяжении всего дня будут идти осадки в виде мокрого снег, местами в предгорных районах сильные осадки, метель, а на дорогах - гололед. При этом, во многих районах ляжет снег.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю настоятельно рекомендует:

- при сильном ветре переждать непогоду в капитальном строении;

- обходить рекламные щиты и остановочные павильоны;

- парковать автомобиль вдали от деревьев.

Двигаясь на автомобиле, следует снизить скорость до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не приближаться близко к едущему впереди автомобилю и останавливаться на проезжей части. Перед поездкой проверьте состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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