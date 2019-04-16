2019-04-16T10:52:13+03:00
Общество

Члены правительства Алтайского края обыграли в футбол общественников

БОРЗОВ Денис
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15 апреля в барнаульском спорткомлексе «Темп» состоялся необычный товарищеский матч по мини-футболу - сразились команды из краевого правительства и общественники.

На поле ожидали появления губернатора Виктора Томенко, но он из-за простуды не смог поучаствовать в матче и выступил в качестве тренера.

Были прогнозы, что команда общественников без проблем сможет заполучить победу, может, и не из-за высоких футбольных навыков, но в силу возраста и физической подготовки. Но уже после первого тайма стало понятно, что не все так просто. Общественники проигрывали 2:0. Отличной игрой отметились министр спорта Алексей Перфильев, который оформил дубль по итогам игры, и министр здравоохранения Дмитрий Попов, который выступил в качестве защитника.

Как сообщает министерство спорта Алтайского края, за команду органов власти также играли заместители председателя правительства Денис Губин и Виталий Снесарь, министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов, депутат АКЗС Денис Голобородько, руководитель секретариата правительства Олег Гусев и глава администрации Первомайского района Александр Иванов.

По итогам игры победили члены правительства 5:1. После матча Виктор Томенко пошутил, что предлагал своей команде для зрелищности забить гол в свои ворота.

Отмечается, что турнир прошел в рамках федерального проекта «Доверяй, играя». Он приурочен к году волонтера в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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