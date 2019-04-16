2019-04-16T10:11:59+03:00
Звезды

Жители Барнаула спели песни Аллы Пугачевой

Юлия ЕВГРАФОВА
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Барнаульцы поют хиты ПугачевойБарнаульцы поют хиты ПугачевойФото: телеканал "Наши новости"
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15 апреля вся страна поздравляла Аллу Пугачеву с юбилеем. Примадонне исполнилось 70 лет. Поздравили известную певицу и жители Барнаула. В телесюжете канала «Наши Новости» они исполнили популярные хиты Пугачевой.

- Ой, я с самого утра радио слушаю. Как я ее люблю! Ты моя любовь последняя, - радостно запела жительница Барнаула.

Барнаульцы поют любимые песни примадонны Аллы Пугачевой.Видео телеканала "Наши новости"

- Старинные часы еще идут. Старинные часы свидетели и судьи, - с улыбкой повторяла другая женщина.

Помнят песни Аллы Пугачевой и представители сильной половины Барнаула.

- Когда ты в дом входил - они слагали гимн. Звоня тебе во все колокола, - пропел барнаулец.

Проходящая мимо пара ярких молодых людей не смогла не спеть хит «Миллион алых роз».

- Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьёз. Свою жизнь для тебя превратит в цветы, - смеясь пропели парень и девушка с розовыми волосами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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