2019-04-16T08:11:29+03:00
Экономика

Алтайский край представит в Киргизии продукты и косметику

БОРЗОВ Денис
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16 апреля открывается Международный форум «Неделя пищевой индустрии в Кыргызской Республике». Делегация из Алтайского края представит свою продукцию на стенде.

Всего на форуме поучаствуют 13 компаний региона. Киргизская сторона планирует плодотворную работу с алтайскими предприятиями не только в пищевой отрасли. На форуме свою продукцию представят производители масел, функционального питания, натуральной косметики, товаров деревообработки, инновационных средств защиты растений, оборудования для пищевой промышленности и торговли, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Делегация предпринимателей и производителей из Алтайского края, прибывшая в Бишкек во главе с зампредседателя правительства Александра Лукьянова, поделится своими наработками, поучаствует в мастер-классах.

15 апреля в комитете промышленности, энергетики и недропользования Киргизии также прошла встреча с алтайской делегацией. Ее организовали для поддержки проектов «Алтай-форест», «Алтайгеомаш» и «Москвин».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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