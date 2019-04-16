Барнаульцы могут посадить именное дерево в Центральном парке

СЕГОДНЯ 05:35 2019-04-16T05:35:47+03:00

Изменить размер текста: A A

После сильного урагана в 2018 году в Барнауле серьезно пострадал городской Центральный парк. Тогда ветер сломал в нем множество деревьев, которые пришлось выкорчевать.

Помочь восстановить старейших парк Барнаула теперь может каждый житель города. Как сообщает «Алтайтурцентр», барнаульцам предлагается выбрать в парке место и посадить свой саженец. Также его можно будет отметить именной табличкой чтобы наблюдать, как растет дерево.

Ухаживать за посадками будет администрация парка. А жители города смогут приходить на пикник к своему дереву всей семьей.

Необходимо согласовать место посадки с администрацией Центрального парка. Для этого нужно позвонить по номеру 63-45-75. Часы работы: по будням с 9 до 17 часов (в пятницу до 16:00).

Читайте также: 20 апреля в парке «Изумрудный» пройдет субботник

ИСТОЧНИК KP.RU