2019-04-16T05:35:47+03:00
Общество

Барнаульцы могут посадить именное дерево в Центральном парке

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

После сильного урагана в 2018 году в Барнауле серьезно пострадал городской Центральный парк. Тогда ветер сломал в нем множество деревьев, которые пришлось выкорчевать.

Помочь восстановить старейших парк Барнаула теперь может каждый житель города. Как сообщает «Алтайтурцентр», барнаульцам предлагается выбрать в парке место и посадить свой саженец. Также его можно будет отметить именной табличкой чтобы наблюдать, как растет дерево.

Ухаживать за посадками будет администрация парка. А жители города смогут приходить на пикник к своему дереву всей семьей.

Необходимо согласовать место посадки с администрацией Центрального парка. Для этого нужно позвонить по номеру 63-45-75. Часы работы: по будням с 9 до 17 часов (в пятницу до 16:00).

Читайте также: 20 апреля в парке «Изумрудный» пройдет субботник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В АлтГТУ открылся фестиваль русского языка для иностранных студентов «На языке дружбы»
Алтайский край представит в Киргизии продукты и косметику
Команда АГМУ заняла шесть призовых мест на международной студенческой олимпиаде по хирургии
В колледже АлтГТУ открыли новые специальности
Школьное лесничество «Ёлочка» из Первомайского района отмечает 50-летний юбилей
Облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты
В Бийске раньше срока начали дорожный ремонт
В Барнауле определили самого сильного человека России
В Алтайском крае без потерь закончилась первая волна паводка
Абсолютно голая девушка прогулялась по Барнаулу
Захватят «Кучуксульфат»: В Алтайском крае пройдет антитеррористическое учение
Барнаульская мэрия отреагировала на скандал с муниципальным жильем