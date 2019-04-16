В Бийске раньше срока начали дорожный ремонт

СЕГОДНЯ 04:58 2019-04-16T04:58:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Начать ремонт бийских дорог планировали с 15 апреля. Для качественного результата было необходимо, чтобы асфальт прогрелся до плюс 5 градусов.

Так как на прошлой неделе стояла теплая сухая погода, ямочный ремонт дорог в Бийске начали раньше срока, сообщает «Бийский рабочий». Ремонтные работы проведут на улицах Яминской и Докучаева, а также на объездной дороге Зеленого Клина.

На ямочный ремонт дорог в 2019 году из городского бюджета выделили 15 млн рублей. На эти деньги отремонтируют 20 000 квадратных метров дорожного полотна.

К слову, в этом году в Барнауле также запланирован масштабный ремонт дорог. На него потратят больше миллиарда рублей. Нововведением 2019 года станет возможность реконструкции дорог. Раньше федеральные средства направлялись исключительно на их ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU