2019-04-16T04:58:37+03:00
Общество

В Бийске раньше срока начали дорожный ремонт

Юлия ЕВГРАФОВА
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На ямочный ремонт дорог из городского бюджета выделили 15 млн рублейНа ямочный ремонт дорог из городского бюджета выделили 15 млн рублейФото: газеты «Бийский рабочий»
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Начать ремонт бийских дорог планировали с 15 апреля. Для качественного результата было необходимо, чтобы асфальт прогрелся до плюс 5 градусов.

Так как на прошлой неделе стояла теплая сухая погода, ямочный ремонт дорог в Бийске начали раньше срока, сообщает «Бийский рабочий». Ремонтные работы проведут на улицах Яминской и Докучаева, а также на объездной дороге Зеленого Клина.

На ямочный ремонт дорог в 2019 году из городского бюджета выделили 15 млн рублей. На эти деньги отремонтируют 20 000 квадратных метров дорожного полотна.

К слову, в этом году в Барнауле также запланирован масштабный ремонт дорог. На него потратят больше миллиарда рублей. Нововведением 2019 года станет возможность реконструкции дорог. Раньше федеральные средства направлялись исключительно на их ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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