2019-04-16T04:08:30+03:00
Спорт

В Барнауле определили самого сильного человека России

Юлия ЕВГРАФОВА
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Турнир проходил уже в третий разТурнир проходил уже в третий разФото: Олег УКЛАДОВ
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В прошедший выходной 14 апреля в Барнауле определили самого сильного человека в России. Турнир проходил уже в третий раз, за звание лучшего боролись 13 мужчин и 7 женщин со всей страны.

В очередной раз победил москвич Виктор Найденов, который выжал от груди 447,5 кг. Барнаульцы не растерялись и тоже показали класс. Алексей Меркулов установил мировой рекорд. Он выжал 432,5 кг, что на 330,5 кг больше его собственного веса.

Чемпионкой среди девушек стала Агнесса Меркулова, жена Алексея. Она выжила 180 кг и также побила мировой рекорд.

К слову, в этот же день в Барнауле впервые прошли соревнования по спортивной пощечине. В них участвовали четыре человека.

В итоге победил Александр Крупчик. Он смог выдержать больше 20 ударов. Ему вручили кубок, медаль и небольшой денежный приз. Остальным достались синяки и распухшие щеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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