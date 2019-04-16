2019-04-16T03:43:23+03:00
Общество

В Алтайском крае без потерь закончилась первая волна паводка

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото:Главное управление МЧС России по Алтайскому краюФото:Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
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На совещании в краевом правительстве 15 апреля обсуждали обстановку в первый период паводка. Как отметил начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров, для региона она прошла без материальных и финансовых потерь. Ни одного жилого дома в крае не подтопило.

В период первой волны паводка в Алтайском крае был введен режим повышенной готовности. Затопить могло более 130 домов. В том числе, в Алейске, Рубцовске и Тальменском районе зарегистрировали повышенный уровень воды. Не допустить ЧП помогли дамбы и спасатели, которые в Тальменском районе провели взрывные работы, что ликвидировало затор и снизило уровень воды.

Сейчас в 12 районах введен режим повышенной готовности, рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко. Затопить может Тальменский, Каменский и Солтонский районы.

Как прогнозируют специалисты, вторая волна паводка в регионе ожидается в конце мая.

Также в связи с пожароопасной обстановкой повышенная готовность введена в Чарышском, Усть-Пристанском, Павловском, Шипуновском, Краснощековском, Целинном и Мамонтовском районах. А также в Славгороде и Новоалтайске. В Ребрихинском районе противопожарный режим собираются отменить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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