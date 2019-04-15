2019-04-15T15:06:25+03:00
Общество

Захватят «Кучуксульфат»: В Алтайском крае пройдет антитеррористическое учение

Дарья САВЕНКО
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Антитеррористическое учение пройдет на базе ТЭЦ компании «Кучуксульфат» в Благовещенском районе с утра 17 апреля до вечера 18 апреля.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, по легенде, теплоэлектроцентраль захватит группа террористов. С учетом поступающих вводных, запланирована отработка первоочередных мер, а также мероприятий, которые предусмотрены «желтым» и «красным» уровнями террористической опасности.

В антитеррористическом учений примут участие подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ГУ МЧС России, СУ СК России, ФСО России, УФСИН России по Алтайскому краю, Минобороны РФ и многие другие.

В ведомстве отмечают, что в связи с учением возможен досмотр проходящих мимо людей. Кстати, ближайшие улицы будут перекрыты на два дня. Людей просят отнестись с пониманием, не создавать помех для участвующих в учениях людей, а также не сеять панику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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