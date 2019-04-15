2019-04-15T14:06:03+03:00
Общество

Апрельский снег парализовал Барнаул

Дарья САВЕНКО
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Причиной стал не столько первый рабочий день, сколько идущий с самой ночи мокрый снег.Причиной стал не столько первый рабочий день, сколько идущий с самой ночи мокрый снег.Фото: скриншот сайта
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Вечером в понедельник, 15 апреля, Барнаул встал в восьмибалльных пробках. Причиной стал не столько первый рабочий день, сколько идущий с самой ночи мокрый снег.

По данным сервиса «Яндекс Пробки», движение затруднено на проспекте Строителей, на улицах Челюскинцев и Ядринцева в сторону ТРЦ «Galaxy». От улицы Чкалова по проспекту Ленина затор до улицы Молодежной и от улицы Брестской до улицы Кулагина.

Вынуждены стоять автомобилисты и на улице Гоголя от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина в обе стороны. Практически не двигаются автомобили по проспекту Красноармейскому до кинотеатра «Мир». По традиции, пробка и на шоссе Ленточный бор от улицы Кутузова до улицы Власихинской.

По прогнозам синоптиков, мокрый снег идти будет в ночь с 15 на 16 апреля, а также завтра в течение дня. Температура ночью опустится до -6...-8 градусов, а днем поднимется до +5...+7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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