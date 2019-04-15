2019-04-15T14:10:14+03:00
Общество

Барнаульская мэрия отреагировала на скандал с муниципальным жильем

БОРЗОВ Денис
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Администрация городаАдминистрация городаФото: Олег УКЛАДОВ
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В администрации города прокомментировали скандал, связанный с муниципальными квартирами, которые могли получить чиновники как малоимущие.

Как сообщал ранее «ТОЛК», муниципальное жилье получили Людмила Зубович, Юрий Еремеев, Александр Кощеев, Станислав Тетерятник, Андрей Франк и Александр Добровольский. В мэрии эту информацию опровергают, в сообщении говорится, что служебное жилье не имеет отношения к квартирам, которые предоставляются малоимущим семьям. А также ссылаются на Жилищный кодекс:

- В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации граждане, связанные трудовыми отношениями с теми или иными организациями, но не имеющие жилья в соответствующем населенном пункте, имеют право на предоставление служебного жилья. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отношений, – так ответили в администрации на запрос «ТОЛКа».

По версии мэрии, квартиры предоставили только на время, по договору служебного найма, некоторые чиновники уже освободили предоставляемую жилплощадь. Также сообщается, что получить служебное жилье могут не только чиновники, но и люди, работающие в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ, правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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