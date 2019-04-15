2019-04-15T13:27:15+03:00
Общество

Более 90 человек пострадали на Алтае из-за укусов клещей

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае с начала сезона активности клещей от их укусов пострадали уже более 90 человек. Из них более 40 – дети до 14 лет.

География пострадавших уже довольно обширная – 22 района Алтайского края. Из общего числа покусанных – 19 человек из Барнаула (в том числе пять детей).

- Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, - отмечают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Из общего числа исследованных клещей, в 5,6% случаев было выявлено наличие вируса энцефалита. Тем людям, к кому присосались эти вредители, был введен иммуноглобулин. Они не заболели.

А вот пик, как и прогнозировалось, ожидается в мае. Пока же территории отдыха и массового пребывания людей от клещей не обработаны, так что жителям и гостям края не рекомендуют выезжать на природу. А если это произойдет – соблюдайте меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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