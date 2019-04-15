2019-04-15T13:24:49+03:00
Общество

В Барнауле разработали макеты плакатов к празднованию Дня Победы

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой администрации БарнаулаФото предоставлено пресс-службой администрации Барнаула
Изменить размер текста:

В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула разработали дизайн плакатов к празднованию Дня Победы.

Несколько вариантов информационной наружной рекламы представлены на сайте администрации города. Макеты будут красоваться на 100 рекламных конструкциях на улицах краевой столицы. На них будут изображены города-герои, крепость-герой, элементы карт с местами историческими сражений на территории Советского союза. Это напомнит о героизме войск Красной армии, о всеобщей исторической победе над фашизмом.

На плакатах с тематикой празднования дня Победы традиционно использовались изображения орденов и медалей военных лет, знамя Победы, георгиевской ленты, вечного огня, праздничного салюта.

Для праздничного оформления города будут использованы и флаги. Их разместят на площадях Советов, Победы, Сахарова, Баварина, Октября, Мира. На основных улицах города, а также в зонах, где будет проходить движение праздничных колонн (пл. Советов, Победы, пр-кт Социалистический).

Разработанный дизайн макетов предлагается использовать всем желающим. Город планируется оформить к праздникам до 30 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Барнаульцев оградят от алкоголя в День Победы

В День Победы в Барнауле ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал глава краевой столицы Сергей Дугин (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаульская мэрия отреагировала на скандал с муниципальным жильем
Апрельский снег парализовал Барнаул
Заявочную кампанию на получение путевок в детские лагеря продлили на Алтае
Более 90 человек пострадали на Алтае из-за укусов клещей
На Алтае магазинного вора нашли по оставленным документам
В Барнауле нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика
Барнаульский «благотворитель» совращал девочек из малоимущих семей
310 тысяч рублей с должников взыскали судебные приставы и барнаульская ГИБДД
В Рубцовске автомобиль вылетел на газон и перевернулся
Сообщения о минировании в ТРЦ «Огни» пришли еще 13 апреля
Бийчанка хотела продать кольцо с бриллиантом, но попалась на мошенника
В Барнауле студенты станут донорами крови
Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Барнауле
Неизвестные сообщили о минировании ТРЦ "Огни"
Чемпионат по биатлону среди представителей бизнеса впервые пройдет в Барнауле
Алтай-Кокс привлекает молодых специалистов
Алтайские специалисты обнаружили в мюсли условно-патогенные микроорганизмы
Алтайский край присоединился к всероссийской акции «#ДоброВСело»
В Алтайском крае стартовала диспансеризация многодетных матерей
Погода на 15 апреля 2019 года в Барнауле: снег и +5 градусов