В Барнауле разработали макеты плакатов к празднованию Дня Победы

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-15T13:24:49+03:00

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В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула разработали дизайн плакатов к празднованию Дня Победы.

Несколько вариантов информационной наружной рекламы представлены на сайте администрации города. Макеты будут красоваться на 100 рекламных конструкциях на улицах краевой столицы. На них будут изображены города-герои, крепость-герой, элементы карт с местами историческими сражений на территории Советского союза. Это напомнит о героизме войск Красной армии, о всеобщей исторической победе над фашизмом.

На плакатах с тематикой празднования дня Победы традиционно использовались изображения орденов и медалей военных лет, знамя Победы, георгиевской ленты, вечного огня, праздничного салюта.

Для праздничного оформления города будут использованы и флаги. Их разместят на площадях Советов, Победы, Сахарова, Баварина, Октября, Мира. На основных улицах города, а также в зонах, где будет проходить движение праздничных колонн (пл. Советов, Победы, пр-кт Социалистический).

Разработанный дизайн макетов предлагается использовать всем желающим. Город планируется оформить к праздникам до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU